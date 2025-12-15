Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für zwei Tests im Bereich Brustkrebs erhalten. Konkret geht es um den PATHWAY HER2 (4B5)-Test und den VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, die nun zur Identifizierung von HER2-positiven Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs eingesetzt werden können, welche für eine Behandlung mit dem Medikament ENHERTU in Frage kommen.