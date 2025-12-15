Der PATHWAY HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.