Roche hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für den Diagnostikum Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay erhalten. Das Testverfahren sei das erste seiner Art zur Bestimmung eines PTEN-Proteinverlusts bei Prostatakrebspatienten, teilte Roche am Freitagabend mit.