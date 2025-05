Roche hat in den USA eine weitere Zulassung für das Diagnostiktool Ventana erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe Ventana Met RxDx als erstes Begleitdiagnostikum zur Identifizierung von Patienten mit nicht-squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen, die für eine Behandlung mit dem dazu ebenfalls neu zugelassenen Medikament Emrelis in Frage kommen, teilte Roche am Mittwochabend mit.