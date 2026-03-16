Ziel ist es, Innovationen schneller zu realisieren und Patientinnen und Patienten früher Zugang zu Medikamenten und Diagnostika zu ermöglichen. Die Plattform nutzt laut den Angaben unter anderem Nvidia-Technologien für KI-gestützte Laborprozesse, digitale Zwillinge zur Produktionsoptimierung sowie KI-gestützte Bildanalyse in der Diagnostik.