Die Einstufung spiegle das starke Pharma-Geschäftsprofil mit führenden Positionen in mehreren Spezialtherapiebereichen sowie einer robusten Pipeline wider, heisst es in einer Mitteilung von Fitch vom Freitagabend. In den vergangenen zehn Jahren habe Roche jährlich mindestens zwei neue Wirkstoffe auf den Markt gebracht. Ausserdem sorge die Diagnostiksparte für zusätzliche Diversifizierung und Wachstumsperspektiven.