Die Einstufung spiegle das starke Pharma-Geschäftsprofil mit führenden Positionen in mehreren Spezialtherapiebereichen sowie einer robusten Pipeline wider, heisst es in einer Mitteilung von Fitch vom Freitagabend. In den vergangenen zehn Jahren habe Roche jährlich mindestens zwei neue Wirkstoffe auf den Markt gebracht. Ausserdem sorge die Diagnostiksparte für zusätzliche Diversifizierung und Wachstumsperspektiven.
Fitch verweist zudem auf die konservative Finanzpolitik des Unternehmens. Die Verschuldung dürfte laut Prognose unter dem Faktor 1x EBITDA bleiben und liege damit im Rahmen der Ratingkriterien. Dies spiegle sich zusammen mit der operativen Stärke im 'stabilen' Ausblick wider, heisst es weiter.
