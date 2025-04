Barclays wie auch Vontobel weisen auf den trotz der politischen Unsicherheiten um allfällige US-Zölle bekräftigen Ausblick hin. Die Roche-Konzernspitze hat sich vor Journalisten zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung in den USA gezeigt. Einen gewichten Beitrag dazu dürften die vor zwei Tagen angekündigten grossen Investitionen in verschiedene Produktions- und Forschungskapazitäten in den USA leisten.