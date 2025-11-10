Die Kollegen der Bank Vontobel ihrerseits passen das Kursziel auf 280 von 275 Franken an. Da in anderen Studien Nebenwirkungen für mehrere BTK-Inhibitoren beobachtet worden seien, seien die Erwartungen an Fenebrutinib bei RMS eher gering gewesen - daher sei die heutige Nachricht eine positive Überraschung, heisst es dort in einem Kommentar. Fenebrutinib könnte damit rechtzeitig kommen, um die Umsätze von Roche im Bereich Neurowissenschaften zu stützen, wenn das Patent für Ocrevus 2029 auslaufe.