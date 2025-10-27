Das Roche-Papier war schon in den letzten Wochen mit grossen Kursschwankungen aufgefallen. So zog das Papier nach dem Deal von Pfizer und der US-Regierung an einem Tag um fast 9 Prozent an, letzte Woche ging es hingegen nach der Vorlage von 9-Monats-Zahlen an einem Tag um mehr als 3 Prozent bergab.