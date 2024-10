Gute Nachfrage stützt

So steuerte die Pharmasparte Umsätze von 34,3 Milliarden Franken bei, ein Plus von 3 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung von einer guten Nachfrage nach Medikamenten wie dem Augenpräparat Vabysmo, Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Polivy (Blutkrebs). Zusammen erzielten diese fünf Medikamente Verkäufe in Höhe von 13,2 Milliarden, was einem Plus von 2,7 Milliarden (kWk) gegenüber der Vorjahresperiode entspreche, heisst es in der Mitteilung weiter.