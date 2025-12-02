Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe für den Test direkt am Patienten zur Diagnose von Keuchhusten und weitere Bordetella-Infektionen einen sogenannten CLIA-Waiver erteilt, teilte Roche am Dienstag mit. Zudem wurden von der europäischen Arzneimittelbehörde für den Test die CE-Kennzeichnung vergeben.
Der Point-of-Care-Test, der das Cobas-Liat-System nutzt, liefere in lediglich 15 Minuten PCR-genaue Ergebnisse, mit welchen die Gesundheitsdienstleister schnell eingreifen und schwere Komplikationen sowie eine weitere Übertragung verhindern könnten. Er erkenne drei Typen von Bordetella-Infektionen und liefere eine rasche Diagnose. Mit dem CLIA-Waiver kann der Test in den USA unter anderem in Notaufnahmen und Hausarztpraxen eingesetzt werden.
(AWP)