Die Mittel fliessen in ein weiteres Forschungs- und Entwicklungsgebäude, in die Erneuerung der Produktion für synthetisch-chemische Moleküle sowie in ein Gebäude für das Institute of Human Biology, wie Roche am Freitag mitteilte. Diese Investition sei ein Bekenntnis und ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Standorts Basel. Seit 2014 hat Roche gemäss Mitteilung bereits 3 Milliarden Franken in das Areal an der Grenzacherstrasse investiert.