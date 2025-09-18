Wie die Pharma-Chefin weiter erklärt, sei der medizinische Bedarf für Behandlungsmöglichkeiten in dem Bereich der Lebererkrankungen und speziell bei MASH enorm. Die Zahl der betroffenen Patienten nehme stetig zu. «Dies ist vor allem auf die globale Zunahme von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes zurückzuführen», so Graham weiter.