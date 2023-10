Abschluss spätestens in Q1 2024 erwartet

Roche wird einen Kaufpreis von 7,1 Milliarden US-Dollar im Voraus und eine kurzfristige Meilensteinzahlung von 150 Millionen US-Dollar leisten. Das für erhalten die Basler die vollen Rechte an dem Wirkstoff und darf es in den USA und in Japan vermarkten. Die Rechte für die anderen Regionen liegen bei Pfizer.