In Holly Springs sollen künftig auf rund 650'000 Quadratmetern Medikamente im Bereich Stoffwechsel zur Behandlung von Fettleibigkeit hergestellt werden, wie Roche am Montag mitteilte. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage sei für 2029 geplant.
Die anfängliche Investition von Genentech wird in dem Communiqué auf mehr als 700?Millionen?US-Dollar beziffert. Das Werk solle mehr als 1900 Arbeitsplätze schaffen.
Besagte Investition in North Carolina sei Teil einer 50-Milliarden-Dollar-Initiative von Roche für US-Produktionsinfrastruktur und Forschung & Entwicklung. Diese war im April angekündigt worden.
ra/
(AWP)