Kadcyla biete Menschen mit dieser Form von Brustkrebs, die eine besonders schlechte Prognose hätten, eine Chance auf ein längeres Leben ohne ein Wiederauftreten der Krankheit, wird Roche-Medizinchef Levi Garraway in der Mitteilung zitiert. Die neuen Daten der Phase III-Studie «Katherine» wurden am Freitag am Brustkrebssymposium in der US-Stadt San Antonio vorgestellt. Bisher sind laut Roche rund 82'000 Patientinnen mit Kadcyla behandelt worden.