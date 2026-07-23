Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmariese am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen den Ausblick. Für CEO Thomas Schinecker ist es auch ziemlich unwahrscheinlich, sie nicht zu erfüllen. «Wenn man im Halbjahr ist, dann hat man eigentlich einen relativ guten Blick, wie das zweite Halbjahr laufen wird», sagte er am Rande der Medienkonferenz im Gespräch mit AWP. «Ich glaube nicht, dass es da so viele Unsicherheitsfaktoren gibt.»