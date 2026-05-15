Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests liessen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kommen, genauer identifizieren, heisst es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.