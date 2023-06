Die Ergebnisse der Phase-III-Studie "Commodore 1" und "Commodore 2" würden die Sicherheit und Wirksamkeit von Crovalimab im Vergleich zu der bisherigen Standardbehandlung untermauern. Die Studiendaten präsentierte Roche am aktuell noch laufenden Kongress der European Hematology Association (EHA) in Frankfurt am Main.