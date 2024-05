Gleichzeitig mache es dieses sehr frühe Stadium auch schwer, das Potenzial dieses Medikaments abzuschätzen. Der Markt für Adipositas werde Ende des Jahrzehnts im Vergleich zu heute aber sehr viel reifer sein. «Laut fiercebiotech.com befindet sich eine robuste Pipeline von 124 Adipositas-Medikamenten in der Entwicklung: 61 in Phase I, 47 in Phase II, acht in Phase III und acht auf dem Markt», so der Experte weiter.