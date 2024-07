Roches Lungenkrebsmittel Alecensaro (Alectinib) ist von der kanadischen Heilmittelbehörde Health Canada als erste und einzige Begleittherapie für Patienten mit ALK-positivem Lungenkrebs im Frühstadium (NSCLC) zugelassen worden. Die Zulassung sei bereits am 27. Juni wegen des «dringenden ungedeckten Bedarfs» erteilt worden, so Roche in einer Mitteilung vom Dienstag.