An der Börse fällt die Reaktion auf die genaueren Daten klar positiv aus: Roche Bons gewinnen aktuell 2,1 Prozent hinzu, nachdem sie vor den Daten noch im Minus notiert hatten. Erste Daten hatte Roche bereits im November vorgelegt. Sie hatten bereits da zu einer klar positiven Kursreaktion geführt. Analysten trauen dem Mittel Blockbuster-Potenzial zu, also Umsätze von mehr als mindestens einer Milliarde Franken.