Wie Roche in dem Communiqué vom Mittwoch schreibt, wurde das Medikament bei Patientinnen getestet, die früh erkannten Brustkrebs haben und deren Tumor hormonabhängig (ER-positiv) und HER2-negativ ist - also die häufigste Form dieser Krankheit. Laut Roche macht ER-positiver Brustkrebs etwa 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Derzeit kommt es bei bis zu einem Drittel der Betroffenen zu einem Rückfall.
Das Roche-Mittel senkte das Risiko für ein invasives Wiederauftreten oder den Tod um 30 Prozent gegenüber der Standard-endokrinen Therapie und erreichte damit eine klare statistische Überlegenheit. Nach drei Jahren waren den Angaben zufolge 92,4 Prozent der Patientinnen unter Giredestrant krankheitsfrei. Zum Vergleich: Bei einer Behandlung mit der derzeitigen Standardtherapie lag die Rate bei 89,6 Prozent.
Gleichzeitig erwies sich das Präparat als gut verträglich. Die Ergebnisse unterstrichen das Potenzial von Giredestrant, erstmals seit fast 25 Jahren eine klar überlegene endokrine Therapie als neuen Standard für Patientinnen mit ER-positivem Brustkrebs im Frühstadium zu etablieren.
Positive Kursreaktion
Es ist laut Roche das erste Mal, dass ein Medikament aus dieser Wirkstoffklasse - sogenannte selektive Östrogenrezeptor-Zerstörer (SERD) - in einer grossen Studie beweist, dass es im frühen Krankheitsstadium einen deutlichen Vorteil bringt. Die meisten Brustkrebsfälle werden heute in einem frühen Stadium entdeckt, was solche Fortschritte besonders wichtig mache.
Die Überlebensdaten aus der Studie waren zum Zeitpunkt der Zwischenanalyse noch nicht ausgereift, zeigten laut Roche jedoch ebenfalls einen positiven Trend. Die Daten werden am Fachkongress Antonio Breast Cancer Symposium präsentiert.
An der Börse fällt die Reaktion auf die genaueren Daten klar positiv aus: Roche Bons gewinnen aktuell 2,1 Prozent hinzu, nachdem sie vor den Daten noch im Minus notiert hatten. Erste Daten hatte Roche bereits im November vorgelegt. Sie hatten bereits da zu einer klar positiven Kursreaktion geführt. Analysten trauen dem Mittel Blockbuster-Potenzial zu, also Umsätze von mehr als mindestens einer Milliarde Franken.
hr/mk
(AWP)