Die Roche-GS notieren um 9.45 Uhr mit plus 3,7 Prozent auf 307,40 Franken. Die am Vortag eingefahrenen Kursverluste kann der Pharmariese damit wieder kompensieren und nimmt den guten Lauf der letzten Monate wieder auf. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI setzt ebenfalls zu einer Gegenbewegung an und steht mit 1,33 Prozent im Plus.