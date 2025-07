Gemäss ZKB hätte eine breite COPD-Zulassung auch nur bei schwer kranken Patienten ein Potential von weit über 5 Milliarden Franken. Das Interesse des Pharmasektors an COPD werde etwa auch durch die 10 Milliarden teure Akquisition von Verona durch Merck unterstrichen, heisst es. Der zuständige Analyst hat in seiner Schätzung allerdings lediglich einen Peak-Umsatz von 0,3 Milliarden ab 2031, den er so belassen will.