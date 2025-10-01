Wie das US-Unternehmen am Mittwoch berichtete, soll in der Phase-III-Studie Zenith der Produktkandidat den betroffenen Patienten zweimal jährlich subkutan verabreicht werden. Ziel sei es, das Risiko schwerwiegender kardiovaskulärer (CV) Ereignisse bei Patienten mit unkontrollierter Hypertonie zu senken. Insgesamt sollen in dieser globalen Studie etwa 11'000 Patienten in 35 Ländern behandelt werden.