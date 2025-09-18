Der Markt dafür sei im letzten Jahr 2,4 Milliarden Dollar gross gewesen und könne laut Experten bis in die 2030er-Jahre auf 10 bis 30 Milliarden anwachsen. Wie gross das gesamte Marktpotenzial von Pegozafermin ist, dazu wollte sich Graham nicht detailliert äussern. «Dazu machen wir keine genauen Angaben, aber wir sehen ein kommerzielles Potenzial im Multimilliardenbereich», sagte sie. Sehr gross sei auch das Potenzial für mögliche Kombinationen mit dem Fettleibigkeits- und Diabetes-Portfolio von Roche.