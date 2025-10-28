Die Studie untersuchte die Wirksamkeit des Medikaments im Einsatz gegen das idiopathische nephrotische Syndrom (NS) bei Kindern und jungen Erwachsenen. NS ist ein Zeichen für die Schädigung der Nierenkörperchen (Glomeruli) bei verschiedenen Krankheiten mit Nierenbeteiligung, also eine chronische Nierenkrankheit. Die Studie unter dem Namen «INshore» hat bei der Behandlung der Krankheit mit Gazyva eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Situation bei den behandelten Personen ergeben, wie Roche am Dienstag mitteilte.