In der bislang grössten Langzeit-Verlängerungsstudie zu nAMD konnte die Wirksamkeit von Vabysmo über einen Zeitraum von vier Jahren erhalten werden, wie es in der Mitteilung hiess. Fast 80 Prozent der Patienten hätten dabei bis zum Ende der Studie eine verlängerte Dosis erhalten.
Zudem zeigte Vabysmo auch in einer zweiten Studie vielversprechende Ergebnisse: Über 60 Prozent der Patienten mit einer schwer zu behandelnden Form der nAMD wiesen keine Anzeichen für schädliche Läsionen auf, und es wurden klinisch relevante Verbesserungen des Sehvermögens festgestellt, schrieb Roche. Vabysmo sei in beiden Studien gut vertragen worden und habe ein konsistentes Sicherheitsprofil gezeigt, so der Pharmakonzern.
Vabysmo ist derzeit in über 100 Ländern zur Behandlung von nAMD und diabetischem Makulaödem (DME) zugelassen. Laut Roche wurden seit der Markteinführung 2022 weltweit über acht Millionen Dosen verabreicht. Die neuen Daten werden auf dem 25. Euretina-Kongress in Paris vorgestellt.
sc/ra
(AWP)