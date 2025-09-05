Zudem zeigte Vabysmo auch in einer zweiten Studie vielversprechende Ergebnisse: Über 60 Prozent der Patienten mit einer schwer zu behandelnden Form der nAMD wiesen keine Anzeichen für schädliche Läsionen auf, und es wurden klinisch relevante Verbesserungen des Sehvermögens festgestellt, schrieb Roche. Vabysmo sei in beiden Studien gut vertragen worden und habe ein konsistentes Sicherheitsprofil gezeigt, so der Pharmakonzern.