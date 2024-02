Damit fiel die Umsatzentwicklung besser als vom Management erwartet aus, das zu konstanten Währungen von einem Rückgang der Umsätze im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen war. Roche ist es also auf konstanter Währungsbasis gelungen, den Rückgang der Covid-19-Verkäufe in Höhe von 4,3 Milliarden sowie die weggefallenen Umsätze durch Nachahmerprodukte in Höhe von gesamthaft 2,1 Milliarden mehr als wettzuzumachen.