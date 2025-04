Sorge um Standort Schweiz

Aber was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. So sorgt etwa der Branchenverband Scienceindustries um den Standort Schweiz. Die Schweiz verliere in Sachen Investitionen an Boden. «Der Zugang zu wichtigen Exportmärkten - insbesondere zur EU - ist eingeschränkt und wird zunehmend schwieriger», heisst es in einer aktuellen Stellungnahme zu den Plänen von Roche und Co.