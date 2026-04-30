Neue Daten aus dem Behandlungsalltag zum Augenmittel Vabysmo zeigten etwa, dass es die Netzhaut bei altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem wirksam trocknet und die Netzhautstruktur verbessert.
Die Ergebnisse stammen aus der globalen Voyager-Studie, in der Patienten sechs Monate lang mit Vabysmo behandelt wurden, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Vabysmo ist ein zugelassenes Medikament zur Behandlung von Netzhauterkrankungen, die zu Sehverlust führen können.
Neben weiteren Daten zu Vabysmo etwa zur Behandlung von retinalem Venenverschluss (RVO) werden auch neue Ergebnisse für Susvimo, ein dauerhaftes Augenimplantat, und den Prüfwirkstoff Vamikibart vorgestellt. Weitere Studien zu Vamikibart laufen bereits, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
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(AWP)