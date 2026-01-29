Nach dem zuletzt guten Lauf der Roche-GS bis auf rund 355 Franken, setzt sich damit der Negativtrend der letzten Tage fort. Aber nicht nur die Titel von Roche stehen seit wenigen Tagen unter Druck, der Pharmasektor weltweit leidet unter neuen Vorgaben der US-Regierung zu Medikamentenpreisen.