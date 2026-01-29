Der Roche-GS notiert um 9.30 Uhr mit 0,2 Prozent im Minus auf 337,80 Franken, nachdem sie kurz nach Eröffnung noch mehr als 2 Prozent zurückgefallen waren. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI steht derweil mit 0,24 Prozent im Plus.
Nach dem zuletzt guten Lauf der Roche-GS bis auf rund 355 Franken, setzt sich damit der Negativtrend der letzten Tage fort. Aber nicht nur die Titel von Roche stehen seit wenigen Tagen unter Druck, der Pharmasektor weltweit leidet unter neuen Vorgaben der US-Regierung zu Medikamentenpreisen.
Analysten sehen im Roche-Schlussquartal daher wohl auch eher enttäuschende Aspekte als positiv überraschende. Das Pharmageschäft habe insgesamt leicht unter den Erwartungen abgeschnitten, während sich das Diagnostikgeschäft im Rahmen der Prognosen bewege, so der Tenor. Dies gelte auch für den Absatz bei den wichtigsten Medikamente.
Gewinnseitig wird moniert, dass Roche gestiegene Vertriebskosten durch tiefere F&E-Ausgaben zu kompensieren versuchte und trotzdem die eigenen Gewinnerwartungen knapp verfehlte. Und auch für das laufende Jahr seien die Umsatz- und Gewinnziele ohne grössere Überraschungen geblieben.
Derweil rechnen etwa die Experten von Jefferies mit leicht tieferen Gewinnschätzungen, auch weil die Konsensschätzungen für 2026 bereits am oberen Ende der firmeneigenen Zielspanne liege.
Bei Vontobel ist man derweil der Ansicht, dass sich aufgrund der Reformen des Gesundheitswesens in China die Ergebnisse der Division Diagnostics normalisieren sollten. Zudem hält man die Gewinnprognose für «erreichbar».
Die Analyse der ZKB hält dagegen und sieht die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 unter Berücksichtigung des von Roche erwarteten Währungsgegenwindes für etwas unter dem Konsens angesiedelt.
sta/cg
(AWP)