Um 9.20 Uhr notieren die Roche-Titel 0,1 Prozent höher auf 332,70 Franken. Der SMI steht zur gleichen Zeit - belastet durch Nestlé - mit 1,7 Prozent im Minus.
Die Analysten zeigen sich in ihren Kommentaren relativ unaufgeregt. ZKB und UBS sprechen von soliden Umsatzzahlen im zweiten Quartal. Insgesamt lag der Konzernumsatz gut im Rahmen der Konsensprognosen, mit Pharma leicht darüber und Diagnostics innerhalb der Erwartungen.
Unter den Medikamenten blieb gemäss den Experten Vabsymo erneut hinter den Erwartungen zurück. Die erhoffte Wachstumsbeschleunigung in den USA sei nicht eingetroffen, so die ZKB. Besser als prognostiziert verkauften sich dagegen Hemlibra, Tecentriq und auch Perjeta.
Etwas über dem Konsens lag der Kerngewinn. Dies führen die Experten auf tiefere Kosten insbesondere im Bereich Forschung- und Entwicklung zurück. Für die ZKB ist die Kostendisziplin von Roche «ermutigend». Bernstein lobt die daraus entstehende «beeindruckende» Marge.
Keine Überraschung stellt der bekräftigte Ausblick auf das Gesamtjahr dar. Damit dürfte sich der Konsens für das Gesamtjahresresultat kaum oder nur minimal verändern, folgern Barclays, Bernstein und JP Morgan.
Mit Blick nach vorne verweist Vontobel zudem auf den zurückgehenden negativen Einfluss der Gesundheitsreform in China, was Wachstum und Profitabilität in der Diagnostics-Sparte begünstigen sollte.
Insgesamt geht man am Markt von keiner signifikanten Kursreaktion auf die heutigen News aus.
gab/cg
(AWP)