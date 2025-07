Die Analysten zeigen sich in ihren ersten Einschätzungen durchwegs angetan vom Ergebnisausweis. Bernstein wie auch die ZKB sprechen von einem «soliden» Resultat. Für JPMorgan übertrifft der Zahlenausweis die Erwartungen dank etwas mehr Umsatz im Pharmabereich. Auch Jeffries weist in einem ersten Kommentar auf den etwas besser als im Konsens erwarteten Pharma-Umsatz hin. Dem stehen eher enttäuschende Verkäufe von Diagnostika gegenüber. Hier belastet die Gesundheitsreform in China noch stärker als befürchtet, schreibt Vontobel.