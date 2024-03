Dabei wurde das Mittel zur Behandlung der seltenen Autoimmunerkrankung generalisierte Myasthenia gravis (gMG) eingesetzt. Am Ende hätten die Ergebnisse nicht den Erwartungen hinsichtlich des Ausmasses des klinischen Nutzens entsprochen. Die detaillierten Ergebnisse sollen auf der Jahrestagung 2024 der American Academy of Neurology (AAN) am 15. April in Denver vorgestellt werden.