Im Gegenzug nimmt die US-Regierung das Genentech-Produktportfolio von Zöllen aus. Dies ermögliche dem Unternehmen, seine Investitionen fortzusetzen und den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA weiter voranzutreiben. «Die Vereinbarung unterstreicht die Bestrebungen der US-Regierung, Medikamentenkosten zu dämpfen, ohne dabei Investitionen und Innovationen im biopharmazeutischen Sektor zu gefährden», heisst es in der Mitteilung.