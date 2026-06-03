Im Rahmen der Vereinbarung behalten beide Unternehmen sämtliche Vermarktungsrechte an ihren jeweiligen Wirkstoffen, sowohl für Einzeltherapien als auch für Kombinationstherapien. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach gemeinsamer Zustimmung beider Partner künftig auch eine Dreifachkombination aus IDE892, RG6505 und dem MAT2A-Inhibitor IDE397 zu evaluieren.