Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen die Wirksamkeit und Sicherheit des experimentellen PRMT5-Inhibitors IDE892 von Ideaya in Kombination mit dem Pan-RAS-Inhibitor RG6505 von Roche untersuchen, wie das US-Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Das Programm richte sich an Patienten mit einer aggressiven Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs (PDAC), die einen bestimmten genetischen Defekt (MTAP-Deletion) aufweisen. Ideaya werde die klinische Kombinationsstudie sponsern, während Roche den Wirkstoff RG6505 bereitstelle, wie es weiter heisst.
Im Rahmen der Vereinbarung behalten beide Unternehmen sämtliche Vermarktungsrechte an ihren jeweiligen Wirkstoffen, sowohl für Einzeltherapien als auch für Kombinationstherapien. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach gemeinsamer Zustimmung beider Partner künftig auch eine Dreifachkombination aus IDE892, RG6505 und dem MAT2A-Inhibitor IDE397 zu evaluieren.
(AWP)