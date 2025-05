Der Pharmakonzern Roche stellt am diesjährigen Krebskongress ASCO in Chicago weitere Daten zu seinem Krebs-Kandidaten Itovebi vor. Auch die Daten zum Gesamtüberleben bestätigten, dass eine Brustkrebsbehandlung mit Itovebi (Inavolisib) in Kombination mit Palbociclib (Ibrance) und Fulvestrant das Sterberisiko im Vergleich zu Palbociclib und Fulvestrant allein um mehr als 30 Prozent senkt.