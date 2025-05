Der Pharmakonzern Roche stellt am diesjährigen Krebskongress ASCO in Chicago weitere Daten zu seinem Krebs-Kandidaten Itovebi vor. Auch die Daten zum Gesamtüberleben bestätigten, dass eine Brustkrebsbehandlung mit Itovebi (Inavolisib) in Kombination mit Palbociclib (Ibrance) und Fulvestrant das Sterberisiko im Vergleich zu Palbociclib und Fulvestrant allein um mehr als 30 Prozent senkt. Wie Roche am Samstag in einem Communiqué schrieb, stellt dies eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit für Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs dar, der sich bereits im fortgeschrittenen Stadium befindet oder Metastasen gebildet hat. Erste Daten aus der Phase-III-Studie INAVO120 hatten die Basler bereits im Dezember 2023 publiziert.