Wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht, verloren die Studien-Teilnehmer, die über 48 Wochen einmal wöchentlich den Wirkstoff CT-388 erhielten, im Durchschnitt mehr als 20 Prozent ihres Körpergewichts.
Ein Stillstand der Gewichtsabnahme wurde dabei nicht beobachtet. Wie Roche-Manager Manu Chakravarthy im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte, ist dieser Punkt beruhigend für ihn. Auch, dass ein solcher Stillstand bei keiner der verschiedenen Dosierungen ausser der allerniedrigsten zu sehen gewesen sei, erachtet der globale Leiter Produktentwicklung Kardiovaskulär, Nieren & Stoffwechsel als bedeutend.
«Wenn wir einen solchen Stillstand sähen, dann hätten wir bereits das maximale Potenzial des Mittels erreicht», so der Manager. Stattdessen liessen die Daten vermuten, dass der Gewichtsverlust nach einem längeren Zeitraum noch deutlich höher sein könnte, so Chakravarthy weiter.
Gewichtsverlust steigt mit hoher Dosis
Die Daten hätten auch gezeigt, dass der Gewichtsverlust stärker ausfiel, je höher die Dosierung war. Besonders deutlich waren die Effekte bei der höchsten getesteten Dosis: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel über 30 Prozent.
Damit hat Roche laut Chakravarthy auch einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht. Denn die Behörden sehen dem Experten nach vor, dass ein Fettsenker zu mindestens einer 5-prozentigen Gewichtsreduktion führen muss.
Zusätzlich profitierte laut Roche der Stoffwechsel: Bei knapp drei Vierteln der Studienteilnehmenden mit einer Vorstufe von Diabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte - deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe ohne Wirkstoff.
Wie der Manager ebenfalls hervorhebt, habe Roche bewusst eine sehr grosse und breite Studie durchgeführt. Damit habe man sehen können, wie stark der Gewichtsverlust bei unterschiedlichen Dosierungen ausfällt. Dies sei mit Blick auf eine mögliche Zulassung wichtig, da man so das Mittel gezielt für die individuellen Patientenbedürfnisse verabreichen könne.
Etwas Erleichterung bei Nebenwirkungen
Zudem sei das Medikament insgesamt gut vertragen worden. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren meist mild bis moderat. Nur wenige Teilnehmende brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab. Dies wiederum ist ein Punkt, den einige Analysten in ihren ersten Reaktionen hervorheben. In der frühen klinischen Studie hatte es bei dem Mittel nämlich einige tendenziell schwererer Nebenwirkungen gegeben.
Roche wertet die Ergebnisse als wichtigen Schritt in der Entwicklung neuer Therapien gegen Adipositas, eine der weltweit grössten Ursachen für chronische Erkrankungen. Auf Basis der nun publizierten Daten plant Roche nun den Start gross angelegter zulassungsrelevanter Studien der Phase III, um Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments weiter zu prüfen.
hr/rw
(AWP)