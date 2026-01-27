Etwas Erleichterung bei Nebenwirkungen

Zudem sei das Medikament insgesamt gut vertragen worden. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren meist mild bis moderat. Nur wenige Teilnehmende brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab. Dies wiederum ist ein Punkt, den einige Analysten in ihren ersten Reaktionen hervorheben. In der frühen klinischen Studie hatte es bei dem Mittel nämlich einige tendenziell schwererer Nebenwirkungen gegeben.