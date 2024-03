Hoffnungsträger Brainshuttle

Das Thema Innovation hängte auch der seit einem Jahr amtierende CEO Thomas Schinecker sehr hoch an der GV. In seiner Rede ging der Manager unter anderem auf das Molekül Trontinemab ein, das gegen Alzheimer eingesetzt werden soll - also genau auf dem Forschungsgebiet, auf dem Roche in den letzten Jahren eine der grössten Forschungs-Enttäuschungen gesehen hat.