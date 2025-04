Mit seinen Diagnostika setzte Roche 3,5 Milliarden um und damit so viel wie im Vorjahreszeitraum. Hier habe sich die jüngste Gesundheitsreformen in China als Hemmschuh für das Wachstum erwiesen, heisst es in der Mitteilung. Eine steigende Nachfrage - insbesondere nach immundiagnostischen Produkten und Lösungen für die Pathologie - konnte dies aber ausgleichen.