Roche will seine Genussscheine durch Partizipationsscheine ersetzen. Damit werde die Kapitalstruktur modernisiert, teilte der Pharmakonzern am Dienstagabend mit. Das letzte Wort haben die Aktionäre, die dem Vorhaben an der ordentlichen Generalversammlung vom 10. März 2026 zustimmen müssen.