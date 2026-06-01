Dabei zeigten aktuelle Daten aus der Phase-II-Studie CT388-103 mit dem Wirkstoff Enicepatide die Ergebnisse über die Gewichtsabnahme bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas. Der duale GLP-1/GIP-Rezeptoragonist werde zudem in einer weiteren Phase-II-Studie CT388-104 untersucht, um seine Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit bei Teilnehmern zu bewerten, die an Adipositas leiden oder übergewichtig sind und an Typ-2-Diabetes (T2D) leiden. Laut Mitteilung deuteten die Daten darauf hin, dass sich Enicepatide als eigenständiges Medikament und zudem für potenzielle Kombinationstherapien aus der kardiometabolischen Pipeline von Roche etablieren könnte.