Dies teilte Rocher am Donnerstag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Rocher ist seit 1988 im Besitz von Petit Bateau; die in der Bretagne gegründete Gruppe will sich auf ihr Kerngeschäft, die Kosmetik, konzentrieren. Sie hatte schon im Januar angekündigt, nach einem Käufer für Petit Bateau zu suchen.
Die Wahl sei nun auf Regent gefallen, um Petit Bateau «die besten Bedingungen für eine langfristige Entwicklung zu bieten», erklärte Rocher-Chef Jean-David Schwartz.
Eine «französische Institution»
Regent-Chef Michael Reinstein erklärte, Petit Bateau mit seiner über 130-jährigen Geschichte sei eine «französische Institution»; Regent werde die handwerklichen Traditionen und den «französischen Esprit» ehren.
Die Kette hat nach eigenen Angaben 760 Filialen, 500 davon ausserhalb Frankreichs, sowie 370 Verkaufsstellen, 200 davon im Ausland. Sie produziert demnach jährlich 28 Millionen Teile.
55 Prozent ihres Umsatzes macht sie in Frankreich, 25 Prozent in Europa ausserhalb Frankreichs und zehn Prozent in Japan. Petit Bateau mit Sitz in Troyes nordöstlich von Paris beschäftigt 2400 Menschen, davon 1400 in Frankreich.
Regent war 2019 gegründet worden, zu den Firmen im Portfolio gehören etwa die Schweizer Luxusmodenmarke Bally, die französische Unterwäschemarke DIM oder die US-Unterwäschemarke Playtex - aber auch das US-Online-Fachnachrichtenportal Techcrunch oder der Autozulieferer Lydech.
(AWP)