Das venezolanische Militär hat der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez seine Loyalität versichert. «Ich bitte um volle Unterstützung für sie und rufe dazu auf zu verstehen, wie wichtig Loyalität und Kohärenz in diesen herausragenden Momenten sind, die unsere Heimat erlebt», sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López in einer auf Instagram veröffentlichten Audiobotschaft. Rodríguez sollte am (heutigen) Mittwoch offiziell den Oberbefehl über die Streitkräfte und damit alle Befugnisse des Präsidentenamtes übernehmen.