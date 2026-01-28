Die öffentliche Loyalitätsbekundung der Streitkräfte gilt als politisch bedeutsam, weil sie einer der entscheidenden Machtfaktoren in Venezuela sind. Zuvor war das Militär bereits der links-autoritären Regierung von Staatschef Nicolás Maduro treu ergeben.
Rodríguez übernimmt nach Maduros Sturz Regierungsgeschäfte
US-Spezialkräfte hatten Anfang Januar Maduro und seine Frau bei einem Angriff gefasst und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden. Seither befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche.
Rodríguez, die zuvor Vizepräsidentin war, wurde am 5. Januar als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Sie ist die Figur innerhalb der venezolanischen Regierung, mit der Washington direkt verhandelt - vor allem über die Verwaltung der grossen Ölvorkommen des Landes./ppz/DP/he
(AWP)