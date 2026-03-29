Respekt vor neuer Aufgabe

Nach über 20 Jahren als Nationalrat zieht Roger Nordmann damit zum ersten Mal in eine Exekutive ein. «Ich werde zwei Berufe gleichzeitig erlernen müssen, den des Staatsrats und den des Departementsvorstehers», sagte Nordmann, der das Departement für Gesundheit und Soziales (DSAS) übernehmen dürfte, das bisher von Rebecca Ruiz geleitet wurde. «Ich bin mir des Ausmasses der Aufgabe bewusst, die mich erwartet, vor allem bei einem so komplexen Departement.»