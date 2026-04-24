Auf das Jahr hochgerechnet ergebe dies eine Menge von 37 Millionen Tonnen. Damit bleibe man weiterhin unter der Schwelle von 40 Millionen Tonnen, was das Minimum für eine gesunde Kapazitätsauslastung der Branche sei. 2025 war die Rohstahlproduktion in Deutschland mit 34,1 Millionen Tonnen nach Angaben der WV Stahl «historisch» niedrig ausgefallen. «Vergleichbare Werte wurden zuletzt während der globalen Finanzkrise 2009 erreicht», hiess es.