Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der kanadischen Premierminister Mark Carney hatten die Vereinbarung kurz zuvor nach einem Gespräch angekündigt. Merz sagte, dies sei «ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken». Carney verwies auf den grossen Reichtum seines Landes an solchen kritischen Rohstoffen und sprach etwa von Lithium und seltenen Erden.