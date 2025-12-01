Neuer CEO des Unternehmens wird Gary Pedersen. Er verantwortete seit 2024 die Geschicke von Gunvor in den USA. Er sei bereits mit dem Hintergedanken eingestellt worden, dass er dereinst die Führung der gesamten Gruppe übernehmen könnte. Für eine Übergangsphase wird Pedersen Gunvor abwechslungsweise sowohl aus Houston als auch aus Genf führen.